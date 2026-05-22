日本テレビ『news zero』で、3年目のシーズンに突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談する『巨人軍監督日記』が21日に放送されました。阿部監督は、13日の広島戦で通算300号の節目となる一発でサヨナラ勝ちを決めた坂本勇人選手について語りました。5月13日、福井で行われた広島戦。1点を追う最終12回、坂本選手が通算300号のメモリアル弾となる逆転サヨナラ3ランホームランで4時間43分の激闘に決着。阿部