【その他の画像・動画等を元記事で観る】 GRe4N BOYZの新曲「ペリドット」のMVが5月22日5時50分に公開された。 ■『ZIP!』放送開始時間の朝5時50分に主人公が目を覚ますところから物語はスタート 5月22日に0時にデジタルリリースされた「ペリドット」は、水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』の新テーマソング。 MVは、“不思議な朝の大冒険”をコンセプトに