日本テレビ系で毎週土曜21時から放送されている連続ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』。 ドラマは少しずつ主人公・タツキ（町田啓太）の過去が明かされ、いよいよ物語の終盤へと突入。毎話、ドラマのクライマックスで福山雅治がドラマのために寄り添って制作した主題歌「拍手喝采」が流れると、SNS上では大きな反響を呼んでいる。 そしてこのたび、登場人物たちの切ない心情や葛藤を優しく包み込み続けている主題歌「拍手喝采