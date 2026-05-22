「ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）青葉賞を快勝したゴーイントゥスカイが石川（レースは武豊）を背に美浦Ｗで３頭併せを行った。３番手からスタートして、道中はしっかり折り合い、楽な手応えで直線に向かう。そこから加速して、先行したオペラプラージュ（５歳３勝クラス）に半馬身、ライヒスアドラー（３歳オープン）と併入し、馬なりで６Ｆ８３秒３−３７秒３−１１秒１を記録した。動きを見守った上原佑師は「青葉賞を