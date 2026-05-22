「ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）皐月賞３着のライヒスアドラーは佐々木を背に美浦Ｗで３頭併せ。前にオペプラージュ、後ろにゴーイントゥスカイという並びで、３頭の間隔が４角で一気に縮まった。直線では３頭の真ん中で強めに追われ、抜群の勢いを見せてフィニッシュ。タイムは６Ｆ８３秒５−３７秒４−１１秒１だった。１４日に続いて追い切りに騎乗して感触を確かめた佐々木は「かなり順調に来ています。今までの１週