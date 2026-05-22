「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）樫の女王決定戦の出走馬１８頭と枠順が確定。アンジュドジョワとロングトールサリーの２頭出しで臨むのは、開業３年目に突入した福永祐一調教師（４９）＝栗東。なかでもセンスあふれる走りで新馬−君子蘭賞と無傷連勝中のアンジュドジョワが要注目の存在だ。スケール感満載の芦毛馬で厩舎初のＧ１制覇、そして無敗の樫女王の座を目指す。また、２０日に指揮官である萩原師を亡くしたドリー