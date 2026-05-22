「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）フラワーＣを制して勢いに乗るスマートプリエールは４枠８番から頂点を目指す。山口助手は「いい所です。東京の２４００メートルは内と外でそんなに差がないけど、それでも真ん中で理想的ですね」と満足そうに頰を緩めた。２０日の最終追いでは栗東坂路で４Ｆ５１秒８の好時計をマーク。「雰囲気はいいし、体もふっくらしている。もし雨でも、苦にしないと思う」と期待を込めた。