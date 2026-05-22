中国メディアの参考消息は21日、中国企業による欧州での工場建設数が過去最多を記録したとする記事を掲載した。ドイツの経済紙ハンデルスブラットの報道として伝えたところによると、中国企業は再び欧州への投資を拡大している。シンクタンクのメルカトル中国研究所（MERICS）とロジウム・グループの最新の調査によると、2025年の投資額は67％増加して168億ユーロ（約3兆1080億円）に達した。これは18年以来の最高水準だ。企業買収