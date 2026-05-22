「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）東京コース３戦３勝のドリームコアは６枠１２番に決定。南田助手は「枠は奇数、偶数を含めて特に気にしていませんでしたし、決まった所でジョッキーが判断してくれると思います」と名手の手腕に全てを託す。萩原師の死去に伴い、２１日に管理馬４４頭を預かったのは、かつて故人に師事していた大竹師。技術調教師時代には０９年ダービー馬のロジユニヴァースにも携わっていた。「人づてに