「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）桜花賞５着から頂点獲りを目指すアランカールは２枠３番にゲートイン。奇遇にも母シンハライトが１６年に制したのと同じ枠からのスタートとなった。斉藤崇師は「お母さんと同じ枠。良かったです。極端に外は嫌だなと思っていたので、いいんじゃないかな」と歓迎ムードだ。木曜朝は栗東の角馬場で調整。「火曜日に追い切ったことで、少しずつしっかりケアできていますし、レースに向けてい