「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）展開の鍵を握りそうなロンギングセリーヌは３枠６番に決まった。竹内師は「前に行けるタイプなので内の偶数は最高ですね。自分のペースで走らせて行きたい」と願ってもない好枠を喜んだ。週末に向けて天気は不安定な予報となっているが「降ってくれた方がプラスだけど、あまり考えないようにしたい」と話した。