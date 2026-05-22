◇ACCトーナメントスタンフォード大2─11マイアミ大（2026年5月21日シャーロット）昨秋ドラフトでソフトバンクから1位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（21）が所属するスタンフォード大は20日（日本時間21日）、アトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）トーナメント2回戦でマイアミ大に敗れた。佐々木の2年目のシーズンが終了し、ソフトバンクとの入団交渉が解禁となった。今年から指名対象になる大リーグのド