日本ハムのドラフト2位、エドポロケイン外野手（22）が22日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）でプロ初の1軍昇格することが21日、分かった。今季ファーム・リーグで、東地区トップタイの9本塁打を記録する注目の大型ルーキー。総合格闘家のエドポロキングを兄に持つ若き大砲が、上位浮上への起爆剤となる。今春のキャンプで飾った鮮烈デビューが記憶に新しい。今季初の対外試合となった2月8日の阪神戦（沖縄・名護）で