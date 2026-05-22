「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）桜花賞を制したスターアニスは５枠１０番に決まった。２冠達成へ向け、真ん中の偶数番を引き当てた高野師は「競馬は何が起きるか分かりませんので、与えられた枠であとはジョッキーに任せます」とデビューからコンビを組む松山に一任の構えだ。木曜朝は引き運動で息を整えた。「体も２キロから４キロ減ったくらいで、追い切った後も順調です」と決戦へ向けての準備を着実に進めた。