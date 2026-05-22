チームの窮地で出番が巡ってきた。ソフトバンク・前田純が22日の日本ハム戦で今季初登板初先発に臨む。「結果の世界だと思うので、結果を出したい。自分にとってはチャンス。やってきた部分を出せれば悔いもない。そういうところを出していきたい」昨季は開幕ローテーション入りしたが、6月18日の広島戦を最後に左肘の違和感で離脱し、2勝2敗、防御率3・12と不本意な成績に終わった。長いリハビリを経て、オフには米国のトレ