故郷の特産である日本茶文化を残したいと、新たな挑戦を始めた若きお茶農家を取材しました。 【写真を見る】地域のお茶農家が8割減少200戸が15年で37戸に…4代目が挑む"歴史あるお茶文化を未来へ"熊本・山鹿市 熊本県山鹿市鹿北町にある「日本茶専門店」は茶葉の販売とともに、いれたてのお茶やドリンクがテイクアウトできるティースタンドです。 お茶農家が提供するその日最高の一杯 4年前に店を立ち上げたのは、お