「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）フローラＳ２着で権利を獲得したエンネは７枠１３番から戴冠を狙う。吉岡師は「ジョッキーとは極端に内か外じゃなければと話していましたし、この枠なら特に注文はないかな。駐立もいい馬ですし、奇数も問題ないですね」と笑みを浮かべた。木曜朝はフラットワークからゲートの駐立をチェック。「追い切り後も順調です。スタンド前発走になるので音対策として、普段は着けていないですがメ