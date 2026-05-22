日本テレビは22日、番組放送開始から60年を記念し、今月31日の生放送特番「笑点60周年スペシャル」の演芸コーナーにお笑いコンビ「爆笑問題」が27年ぶりに出演すると発表した。今年でコンビ揃って61歳を迎え、番組とほぼ同い年だという爆笑問題。今回の出演にあたり、太田光は「単純にうれしかった」と喜びを語った。現在の司会・春風亭昇太とは若手時代から切磋琢磨してきた仲で、他のメンバーとも深い縁がある二人。太田は「