ヤクルト３−１巨人（セ・リーグ＝２１日）――ヤクルトは一回に岩田の犠飛などで先制。二回にも加点し、継投で逃げ切った。山野は両リーグ最多の６勝目。巨人は打線がつながりを欠き、連勝は７で止まった。巨人・阿部監督「ストレートに威力がなかったけど、悪いなりに何とかしのいでくれた」中１１日と休養十分で臨んだマウンドながら、巨人の田中将は本調子からは遠かった。早々と失点して首位ヤクルトに主導権を渡し、今季