ソフトバンクはスタンフォード大・佐々木麟太郎との交渉解禁を受け、今後プレゼンテーションを行っていく予定だ。三笠杉彦GMは「ホークス球団の魅力だったりを伝えていきたい」とし、「本人にとって重要な決断になる。我々としてはできる限りの情報、我々の意思をお伝えし、本人の判断を待つというような準備をしたい」と語った。球団がどのような組織で、どんな育成プランを思い描いているのか。魅力を伝えるための“プレゼン