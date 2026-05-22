「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）忘れな草賞を圧巻の末脚で制し、今村聖奈騎乗で注目を集めるジュウリョクピエロは８枠１６番に決まった。寺島師は「じっくり行くでしょうし、外めでもどうという感じはないです。出たなりで中団から後ろにつける形で」と近２走と同じく末脚勝負をイメージした。