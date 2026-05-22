立憲民主党の代表代行などを務めた元衆院議員の江田憲司氏（７０）が２１日、政界引退を表明した。２０年以上に及んだ政界キャリアで、政界再編に奔走し続けたが、結実することはなかった。江田氏は通産省（現経産省）時に通産相に就任した橋本龍太郎氏の政策ブレーンで秘書官に抜てきされ、橋本政権では首相秘書官を務めた。「中央省庁再編などの行革に取り組み、若くして権勢を振るった。手柄自慢をよくしていましたが、霞が