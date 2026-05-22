人気解説者も絶賛だ。大相撲夏場所１２日目（２１日、東京・両国国技館）、大関霧島（３０＝音羽山）が関脇琴勝峰（２６＝佐渡ヶ嶽）を下し、２敗で首位を守った。真っすぐ当たってきた相手に押し込まれるも、冷静に対応してはたき込んだ。「少し下がったけど焦らず。体が動いている。変わらず、思い切り当たっている」と会心の表情。この日から大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）が休場。２横綱２大関が不在となる緊急事態にも「あま