ヤンキースの黄金時代が、静かに再起動し始めている。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は２１日（日本時間同日）、ア・リーグ東地区２位につけるヤンキースの新たな屋台骨として、キャメロン・シュリトラー投手（２５）とベン・ライス内野手（２７）の台頭を大きく取り上げた。２０日（日本時間２１日）終了時点でチームは、３０勝２０敗の貯金１０。首位レイズを追う立場なが