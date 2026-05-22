もはや宿敵と呼ぶには、あまりにも差が開いてしまったのか。ドジャースと同じナ・リーグ西地区に属し、「カリフォルニア・ダービー」とも称される伝統的ライバル関係を築いてきたジャイアンツが、またしても屈辱的な敗戦を喫した。１９日（日本時間２０日）に敵地チェース・フィールドで行われたダイヤモンドバックス戦。３―１とリードして迎えた９回二死から１点差に迫られると、マルテに左翼席へ逆転サヨナラ３ランを浴び、３