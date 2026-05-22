ゴールデンタイムの2時間生放送バラエティ番組として鳴り物入りで始まった『超調査チューズデイ 〜気になる答え今夜出します〜』（フジテレビ系）。今年3月にスタートしたばかりだが、反響はあまり芳しくない。「フジテレビ期待の春の新番組としてスタートしましたが、平均世帯視聴率2.9％（ビデオリサーチ社調べ、関東地区。以下同）、平均個人視聴率1.8％と、初回からゴールデン帯の番組としては記録的な低水準で推移して大苦戦