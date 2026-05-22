コカインを使用したとして麻薬取締法違反（使用）の罪に問われている、人気アーティストグループ「ＸＧ」の元プロデューサー、ＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ被告（３９）の初公判が２１日、東京地裁で開かれた。酒井被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は拘禁刑１年６月を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求め、即日結審した。判決は来月１日に言い渡される。起訴状によると、酒井被告は今年２月下旬、愛