予想だにしなかった方向性からのひとことで突然HP削られることある。むやみやたらと褒めて現実を見せない、なんてことをしているつもりはないのですが、考え方や教育方針はほんとうに色々ですから。たしかに私はどちらかというと「褒められたからといって図に乗るな」のエッセンス強めの教育方針で育ってきたのでお世辞を間に受けて恥をかくような機会は少なかったのかもしれない。でも褒められると怖くて汗が止まらなくなるなどの