5月20日の昼すぎ、東京・港区にある東京出入国在留管理局で前代未聞の事件が発生した。収容者が“飛び降り”を図ったのだ。「報道によると、トルコ国籍の男性収容者が房から逃げ出し、『自殺する』と言って庁舎8階から飛び降りようとしているとの119通報があったようです。職員と警察が、男性に思いとどまるよう説得に当たりました」（社会部記者）現場には消防も駆けつけ、“万が一”に備えてマットを広げるなど緊迫した空気が漂