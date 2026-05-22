赤ちゃんが泣かないかひやひやしながら見守る猫ちゃん達が可愛いと話題です。動画には「少しずつ距離が縮まるといいね」「遠くから赤ちゃんを気にしている二匹が可愛い」等コメントが寄せられ11万回以上再生されているようです。 【動画：赤ちゃんを遠くから見守る２匹のネコ→泣き声を聞いた瞬間…『微笑ましい反応』】 赤ちゃんに慣れないプリンくん YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」に投稿されたのは