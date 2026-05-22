道路に置き去りにされ、とても危険な状態のところを保護された小さな赤ちゃん猫。お家に迎えられ、飼い主さんの愛情を一身に受けてすくすく成長！現在までの軌跡が投稿されると、多くの反響が寄せられ、コメント欄は「素敵！」「かわいい」といった声で溢れています。 【動画：『道路に落ちていた』危険な状態の赤ちゃん猫を保護→お世話すると……劇的に変化した『現在の様子』】 道路に落ちていた子猫 Instagramアカウン