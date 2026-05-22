髪を伸ばす目標を立てたのはいいけれど、とりあえずそのまま伸ばすだけではもったいない！ 伸ばしている間もおしゃれに見せられる「レイヤーカット」を取り入れてみませんか？ そうすることで、長さを変えずに軽やかな動きと若々しいボリュームを手に入れられることも。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の美しさを底上げする、洗練されたレイヤースタイルをご紹介します。 透明感あふ