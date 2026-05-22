SNSを更新オフシーズンに入ったフィギュアスケート界。ビーチでバケーションを楽しむ欧州カップルが自身のSNSで実際の様子を公開。ビキニ姿でビーチを満喫する仲睦まじい様子にファンは歓喜している。オフを楽しんだのは、アダム・シャオ・イム・ファ（フランス）とキミー・レポンド（スイス）。青空と海をバックに、赤いビキニ姿のレポンドと、水着姿のシャオ・イム・ファが寄り添って寝転んだ。リラックスした表情でカメラを