仕事でミスをしたとき、自分の責任を棚に上げて他人に押し付ける人は困る。投稿を寄せた60代男性（ITエンジニア）は、社外に設計製作を依頼する案件で信じられない先輩社員に遭遇したと明かす。複雑な形状の部品を測定する専用測定具を外注することになり、仕様書の作成からメーカー決定までは順調に進んでいた。ところが、数回の打ち合わせを経た後、承認図を受け取る少し前の段階で、男性はなぜか打ち合わせに呼ばれなくなってし