就職や転職の際、求人票でよく見かける「みなし残業（固定残業代）」の文字。ネット上では「みなし残業のある会社はヤバい」というのが一種の定番になっている。しかし、実態はどうなのだろうか。ガールズちゃんねるに5月上旬、「みなし残業とは？」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は、小さな会社で20時間分のみなし残業代が支給されているという女性だ。入社前に「残業はほぼ無い」と説明され、実際に働き始めて約半