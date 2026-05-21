軽自動車はブレーキへの負担が少ない。 車体が軽いため、そう考えがちだが実際は違う。軽自動車はボディサイズの制約が厳しく、普通車のように大きなブレーキシステムを使いにくい。しかも、ホイールやローターの径が小さいため、同じ速度で走った場合、径が大きい場合よりも高い回転数で仕事することになる。さらにそのローターを、小さなキャリパーと限られたパッド面積で受