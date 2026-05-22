街中でわざと女性など弱そうな相手を狙ってぶつかってくる不審者は、未だに各所に出没しているようだ。東京都の50代女性（専業主婦）は、以前にも“ぶつかりおじさん”の被害に遭っていたが、昨年再びターゲットにされたという。昼過ぎに池袋の物産展へ向かうため、知り合いと歩いていた時のことだ。（文：篠原みつき）2メートル先から目が合い「ロックオンされたのが分かりました」「突然40代くらいの170前後、中肉中背で紺のスー