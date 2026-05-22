長期出張で住むことになったがアパートがカビと汚れだらけで風呂もトイレも使えなかった――。投稿を寄せた青森県の30代男性は、建設会社に勤めていたときの壮絶エピソードを振り返った。その会社では、本社から離れた現場では、社員を出張させて、会社が長期で借り上げたアパートに住まわせていたそう。男性も出張して現地のアパートに住むことになった。「不動産屋の入居前清掃などは行われず……」そのエリアは現場が複数あった