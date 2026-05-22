AI企業のAnthropicでアメリカのミッドマーケット向け営業・市場開拓を担当するトラヴィス・ブライアント氏が、AIエージェント「Claude Cowork」を使って営業業務をどのように進めているのかをClaude公式ブログで解説しています。How an Anthropic sales leader uses Claude Cowork to run a 4,000-account book | Claudehttps://claude.com/blog/how-an-anthropic-sales-leader-uses-claude-cowork-to-run-a-4-000-account-bookミ