俳優の中島歩が、女優・蒼井優主演のＴＢＳ系連続ドラマ「Ｔシャツが乾くまで」（７月スタート、金曜・後１０時）に出演することが２１日、分かった。フジテレビ系「ｓｉｌｅｎｔ」（２２年）、「海のはじまり」（２４年）などを手がけた脚本家・生方美久氏によるオリジナル作品。２組の夫婦がとある事故に巻き込まれ、幸せな日常が崩れ去っていく。中島が演じるのは、きまじめで不器用なちょっと残念な男・樹生。蒼井演じる咲