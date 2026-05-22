◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）第８７回オークス・Ｇ１（２４日、東京）の出走馬１８頭と枠順が２１日、確定した。アランカールは母シンハライトが勝った時と同じ、絶好の２枠３番から母子制覇を狙う。武豊と樫の女王を目指すアランカールは２枠３番に決定。１８頭立てになった１９９２年以降、３番枠は馬番別で４勝を挙げて勝利数＆勝率１２・１％とも２位と上々の数字を残し、１６