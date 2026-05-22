◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１７日の京都３Ｒの落馬事故で負傷した岩田康誠騎手（５２）＝栗東・フリー＝が２１日、日本ダービーに登録しているアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永厩舎）に引き続き騎乗する予定と明かした。この日退院して栗東トレセンを訪れ、落馬によるけがが右鎖骨骨折で、１９日に患部にプレートを入れる手術を受けたと説明。２３日から調教への騎乗を再