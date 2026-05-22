箱根駅伝コース沿道の神奈川・藤沢市に位置する湘南工大の巽（たつみ）勇樹（４年）が、同大学初の箱根ランナーを目指している。４月の関東学生対校男子２部ハーフマラソンで１３位と健闘。関東学生連合チームに選出される可能性を持つ選手に成長した。父の博和さん（５７）は埼玉栄高時代に１５００メートルと５０００メートルで日本高校記録（当時）をマークし、順大１年時に昭和最後の箱根駅伝で優勝のゴールテープを切った名