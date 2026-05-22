お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が３１日に１時間半に渡って生放送される日本テレビ系寄席演芸番組「笑点」の放送開始６０年を記念した「笑点６０周年スペシャル」（日曜・今回は午後４時半）に出演することが２２日、発表された。かつて五代目・三遊亭圓楽さんが司会を務めていた時代以来、実に２７年ぶりの出演となる「爆笑問題」の２人。今回のオファーに太田は「単純に嬉しかった」と喜びを語り、今回のために