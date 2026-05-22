日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・後９時）で俳優で歌手の福山雅治が歌う「拍手喝采」のインスパイアムービーがＹｏｕＴｕｂｅの「日テレドラマ公式チャンネル」２３日午後３時から配信される。ドラマのクライマックスで「拍手喝采」が流れると、ＳＮＳ上では大きな反響を呼んでいる。福山がドラマのために寄り添って制作した主題歌は登場人物たちの切ない心情や葛藤を優しく包み込む。ムービーでは、