ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）。さまざまなコンテンツが配信されているが、オリコンニュースではこのほど、同チャンネルの収録現場に密着。同サービスが開始する前である、2025年10月27日から募集を行っていた、視聴者参加型企画『きもっち悪いダンス選手権』に訪れた。【番組カット】スタジオも大笑いだった『きもっち悪いダンス選手権』同企画では、公