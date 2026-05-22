俳優の中島歩が、2026年7月スタートのTBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』（毎週金曜後10：00）に出演することが22日、発表された。主演は蒼井優。中島は、生真面目だが空気を読めない“ちょっと残念な男”でありながら、ある秘密を抱える樹生役を演じる。【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優同作は、『silent』などを手がけた脚本家・生方美久によるTBS初執筆のオリジナルドラマ。とある事故を