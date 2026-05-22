お笑いコンビ・爆笑問題が、5月31日放送の日本テレビ系演芸番組『笑点60周年スペシャル』（後4：30〜後6：00 ※後4：30〜後5：30は関東ローカル）内演芸コーナーに出演する。同企画に出演するのは、27年ぶりとなる。【写真】『笑点』60周年特別ポスターかつて五代目・三遊亭圓楽が司会を務めていた時代以来、27年ぶりの出演となる爆笑問題。オファーに太田光は「単純にうれしかった」と喜びを語り、今回のために用意した待望の