俳優・町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜後9：00）の主題歌「拍手喝采」（福山雅治）インスパイアムービーが、あす23日午後3時にYouTube「日テレドラマ公式チャンネル」で公開される。【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・タツキ（町田）は「楽