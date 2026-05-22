MLB公式は「必要な仕事をきっちりやってのけた」と評価した(C)Getty Imagesまたも背番号17が投打で主役となった。ドジャースの大谷翔平が現地時間5月20日のパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。初回の第1打席で第8号本塁打を放ち、投げては5回を無失点に抑えるパフォーマンスを見せ、チームの4-0の勝利に貢献した。敵地での首位攻防3連戦の最終ゲーム、前日に続きドジャースが制しており、大谷は今季4つ目の白星を手に